Producenci będą mieć nowe obowiązki dotyczące naprawy towarów

Producenci towarów mają zostać zobowiązani do naprawy produktów nawet po upływie gwarancji prawnej – wynika z przyjętego przez Parlament Europejski stanowiska negocjacyjnego ws. nowego prawa konsumentów do naprawy. Plan przewiduje również wprowadzenie m.in. bonów na naprawy i inne zachęty finansowe dla konsumentów.

Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie nowych środków, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko.

Przyjęte we wtorek przez europosłów stanowisko zakłada, że nowe prawo konsumentów do naprawy powinno wspierać bardziej zrównoważoną konsumpcję i wzmocnić sektor napraw. Szczegółowe propozycje przewidują m.in. zobowiązanie sprzedawców do priorytetowego traktowania napraw w okresie gwarancji prawnej, jeśli koszt naprawy nie przekracza kosztu wymiany danego ...