Procedury dot. wydawania zezwoleń na pracę do zmiany

Jak czytamy w odpowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską, w projekcie ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy (UC 46) - przekazanym do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych - zawarto rozwiązania, które z jednej strony uszczelniają system wydawania zezwoleń na pracę - np. dzięki ustanowieniu przesłanek obligatoryjnych odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca - z drugiej zaś, poprzez informatyzację całego procesu, przyczynią się do skrócenia czasu oczekiwania przez pracodawcę na wydanie zezwolenia.

Interpelacja nr 2802 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę oraz wiz

Szanowny Panie Ministrze!

Do mojego biura poselskiego zwrócili się przedsiębiorcy z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie procedur związanych z wydawaniem zezwoleń na pracę oraz wiz dla pracowników z Azji. Jak wskazali, obecnie proces sprowadzenia pracownika z Azji do Polski polega na:

uzyskaniu zezwolenia na pracę w urzędzie wojewódzkim (czas oczekiwania na wydanie przedmiotowego zezwolenia wynosi od 4 do 6 miesięcy wraz z przesyłką z UW),

przekazaniu zezwolenia pracownikowi w Azji (około 2 tygodnie, licząc czas przesyłki),

złożeniu aplikacji i uzyskaniu wizy w odpowiedniej terytorialnie ambasadzie RP (czas oczekiwania od 4 do 6 miesięcy).

W większości przypadków od momentu pojawienia się zapotrzebowania na pracownika do faktycznego przyjazdu mija od 8 do 12 miesięcy. Urząd wojewódzki przesyła zezwolenie ważne rok od chwili wydania, natomiast do momentu przyjazdu pracownika większość tego czasu już upływa. W efekcie do Polski przyjeżdża pracownik, którego zezwolenie ważne jest jeszcze od 3 do 5 miesięcy. Jedynym sposobem na to, by zatrzymać dobrego pracownika dłużej, jest złożenie przez niego aplikacji w urzędzie wojewódzkim o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Kilka lat temu podczas składania wniosku były pobierane odciski palców, a sam wniosek był rejestrowany pod odpowiednim numerem. Wydanie dokumentu trwało około 3-4 miesięcy. Dzisiaj procedurę podzielono na złożenie dokumentów oraz wizytę w celu pobrania odcisków i rejestrację wniosku. Czas wydania dokumentu nie jest określony, ponieważ, na co wskazują doświadczenia lubuskic...