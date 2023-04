Problemy na rynku zbóż. Sytuację może poprawić mechanizm kaucyjny?

W obliczu problemów z dużym napływem do Polski zboża z Ukrainy konieczne jest podjęcie specjalnych działań, aby ograniczyć ryzyko rozregulowania cen na krajowym rynku – twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja proponuje wprowadzenie systemu zwrotnych tymczasowych kaucji zabezpieczających, co miałoby pozwalać na zabezpieczenie interesów zarówno ukraińskich eksporterów, jak i polskich producentów zbóż.

W nowym stanowisku eksperci ZPP odnieśli się do problemów na rynku zbóż, które wynikają z dużego napływu zboża z Ukrainy do Polski. W praktyce doszło do drastycznego spadku cen zbóż w Polsce, które w wielu przypadkach są wyraźnie poniżej kosztów produkcji. Jak twierdzi zrzeszająca przedsiębiorców organizacja, w obliczu rosyjskiej agresji konieczne jest wsparcie dla ukraińskiego eksportu, ale przy równoczesnym zabezpieczeniu interesów polskich rolników.

Jak ocenia biznes, ewentualny brak reakcji polskiego rządu może skutkować w bliskiej przyszłości długoterminowym rozregulowaniem sytuacji cenowej na polskim rynku z...