Problem z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (aktl.)

Dzisiaj (13.07.2020 r.) miał upłynąć termin zgłoszenia do CRBR - ten obowiązek dotyczy setek tysięcy podmiotów. Jak można było się spodziewać, wiele osób odłożyło zgłoszenie do dzisiaj - dokonuje się go w formie elektronicznej, w mechaniźmie udostępnianym na stronie Ministerstwa Finansów, a samo zgłoszenie w większości mniejszych podmiotów nie jest skomplikowane. A raczej nie byłoby, gdyby system działał. Dzisiaj późnym popołudniem MF wydało komunikat o przedłużeniu terminu do jutra (14.07.2020 r.).