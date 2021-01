Problem emerytur czerwcowych zostanie rozwiązany na stałe

Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projektodawcy proponują inny sposób waloryzacji składek i kapitału początkowego dla osób występujących o emeryturę w czerwcu.

Obecnie w przypadku ustalania wysokości emerytury w okresach od stycznia do maja i od lipca do grudnia danego roku składki zapisane na koncie ubezpieczonego po 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, podlegają także dodatkowo waloryzacjom kwartalnym. Jeśli jednak emerytura ustalana jest w czerwca, to k...