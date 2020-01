Problem braku wykwalifikowanych pracowników będzie narastał

Główną przyczyną deficytu wykwalifikowanych pracowników są zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiają mniej liczne roczniki młodych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a współczynnik dzietności pozostaje niski. Za drugi co do ważności powód należy uznać niedopasowanie struktury kształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujące nadpodaż osób o określonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejętnościach - wyjaśniło MRPiPS odpowiadając na interpelację poselską.

Interpelacja nr 33697 do prezesa Rady Ministrów w sprawie braku działań pomniejszających deficyt siły roboczej w Polsce

Panie Premierze,

branża AGD podkreśla, że Polska stała się największym centrum produkcji AGD w Unii Europejskiej, ale pojawiły się trudności. Zwyczajnie brakuje rąk do pracy. Bardzo poważną barierą jest dostępność zasobów ludzkich i kadry - zarówno podstawowego szczebla, jak i kadry inżynierskiej. Branża AGD zainwestowała w Polsce kilkadziesiąt miliardów złotych w budowę fabryk oraz centrów usług wspólnych, dając zatrudnienie ponad stu tysiącom osób. Apelują o pomoc nie tylko prezesi największych firm, ale i prezydenci trzech głównych organizacji pracodawców w Polsce. Brak siły roboczej widoczny jest w każdej branży - mówi się i słusznie, że dziś jest rynek pracownika, a nie pracodawcy.

W związku z powyższym bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Kiedy rząd podejmie merytoryczny i pilny dialog dla zapewnienia dalszego rozwoju branży AGD w Polsce?

Jakie działania zamierza podjąć rząd w celu zminimalizowania deficytu siły roboczej?

Czy braku siły roboczej nie należy upatrywać w szerokim strumieniu transferów socjalnych?

Czy zapowiadane podniesienie płacy minimalnej wpłynie na pomniejszenie deficytu siły roboczej w Polsce?

Z wyrazami szacunku: Dr Paweł Pudłowski, 09.09.2019 r.

Odpowiedź na interpelację nr 33697 w sprawie braku działań pomniejszających deficyt siły roboczej w Polsce

W związku z interpelacją poselską Pana Pawła Pudłowskiego w sprawie działań pomniejszających deficyt siły roboczej w Polsce, działając w porozumieniu z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Odpowiadając na pytanie „Kiedy Rząd podejmie merytoryczny i pilny dialog dla zapewnienia dalszego rozwoju branży AGD w Polsce” informuję, że forum właściwym do współpracy w ww. zakresie jest w szczególności Rada Dialogu Społecznego, która umożliwia dialog społeczny przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.

Jednocześnie informuję, że rozwój branży AGD podlega mechanizmom analogicznym do rozwoju innych działów przemysłu wytwórczego. Najpewniejszą drogą trwałego rozwijania działalności gospodarczej jest w dzisiejszych czasach innowacyjność i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w celu oferowania lepszych produktów i prowadzenia bardziej wydajnych procesów.

Rząd Polski aktywnie uczestniczy w stymulowaniu innowacyjności rodzimego przemysłu poprzez liczne programy, działalność agencji rządowych oraz ciągły dialog z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców m.in. w ramach procesu stanowienia prawa.

Odpowiadając na pytanie „Jakie działania zamierza podjąć Rząd w celu zminimalizowania deficytu siły roboczej?” informuję, że problem deficytu siły roboczej jest uznawany za wyzwanie dla przedsiębiorców zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie. W związku z niekorzystnymi zmianami demograficznymi, doraźne rozwiązania nie są wystarczające, gdyż liczba pracowników w Polsce będzie ograniczona liczbą ludności.

Prognozy GUS mówią o spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym o ok. 2 mln osób do 2035 r. W wymiarze polityki przemysłowej i innowacyjnej odpowiedzią na długotrwały deficyt pracowników jest zmniejszenie pracochłonności polskich przedsiębiorstw, dzięki szerszemu i bardziej wydajnemu wykorzystaniu kapitału trwałego. Prowadzone są szeroko zakrojone działania, zmierzające do zwiększenia wykorzystania nowoczesnych maszyn i systemów cyfrowych w przedsiębiorstwach przemysłowych. Służyć temu celowi będzie powołana w tym roku Platforma Przemysłu Przyszłości, a także trwający właśnie konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Tego typu działania mają na celu udostępnienie przedsiębiorcom najlepszej i najnowszej wiedzy z zakresu robotyki przemysłowej, Przemysłu 4.0, cyfryzacji, internetu rzeczy i pokrewnych zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych w przemyśle. Wykorzystanie tej wiedzy pozwoli na dokonywanie świadomych decyzji o modernizacji firm przemysłowych, a tym samym zwiększy efektywność kapitału i zmniejszy zapotrzebowanie na siłę roboczą. Dzięki tym procesom zapotrzebowanie na pracę będzie spadało w miarę malejącej liczby ludności w wieku produkcyjnym, co przyczyni się do zrównoważenia rynku pracy w długim okresie.

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza duże, mogą zabezpieczyć się przed deficytem wykwalifikowanej siły roboczej dzięki zaangażowaniu w kształcenie zawodowe. Współpraca ze szkołami daje możliwo...