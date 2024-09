Prezes UOKiK sprawdza sytuację na terenach dotkniętych powodzią

Prezes UOKiK monitoruje, czy na terenach dotkniętych powodzią może dochodzić do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przede wszystkim, czy nie dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej, których efektem byłby np. wzrost cen produktów pierwszej potrzeby czy też materiałów budowlanych niezbędnych do remontów i odbudowy zalanych budynków. Inspekcja Handlowa w toku prowadzonego postępowania będzie dynamicznie reagowała na sygnały z rynku, wskazujące na możliwe naruszenie przepisów prawa przez przedsiębiorców.