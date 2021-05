Preferencje podatkowe dla rodzin – Polska na 1. miejscu w Europie

Polska zajmuje obecnie 1. miejsce wśród europejskich krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem preferencji podatkowych dla rodzin. Dane zebrane przez amerykański think tank podatkowy Tax Foundation pokazują, że nad Wisłą różnica między poziomem opodatkowania pracy bezdzietnego podatnika i pary z dwójką dzieci wynosi aż 21,6 pkt proc., co jest rekordowym wynikiem w Europie.