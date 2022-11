Prawo utrudnia zasilanie firmy z wiatraków

Polska zmaga się z kryzysem energetycznym. Tymczasem obecne przepisy praktycznie uniemożliwiają inwestowanie w energię wiatrową. Ustawa, która miała ten problem rozwiązać, ostatecznie utknęła w Sejmie. Nadto wydaje się, że pomimo iż przewiduje ona złagodzenie tzw. zasady 10H zakładającej, że wiatrak nie może być usytuowany od zabudowań mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10 razy jego wysokość, to może być to regulacja niedostosowana do obecnych potrzeb rynku. Obecnie, zdaniem ekspertów, najlepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie tego ograniczenia dla terenów przemysłowych.