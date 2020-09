Prawo komunikacji elektronicznej – biznes apeluje o opóźnienie nowej ustawy

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej powinno wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, dzięki czemu firmy z sektora komunikacji elektronicznej mogłyby spokojnie dostosować się do zmian – twierdzi Konfederacja Lewiatan. W projekcie, który przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji, przewidziano natomiast, że większość nowych regulacji zacznie obowiązywać już 21 grudnia br.

Przygotowany w resorcie cyfryzacji projekt nowej ustawy ma wprowadzić wymogi przewidziane w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej. Największe wątpliwości wśród przedsiębiorców budzą kwestie dotyczące możliwości ingerowania w już zawarte umowy z abonentami, wprowadzenia formy dokumentowej przy zawieraniu umów oraz zmian ws. usługi dodatkowego obciążania rachunku.

– Przedsiębiorcy nie zdążą dostosować się do nowych przepisów do 21 grudnia br. Trudno robić to w oparciu o projekt usta...