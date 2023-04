Prawo gospodarcze na nowych zasadach. Rząd szykuje istotne zmiany

Prawo gospodarcze stanie się bardziej przyjazne dla przedsiębiorców – zapewnia rząd, który zapowiedział szereg zmian w prawie. Szykowane jest m.in. wprowadzenie tzw. zasady równoważenia obowiązków administracyjnych, dzięki której przy projektowaniu nowego obowiązku projektodawca ma jednocześnie dążyć do zmniejszenia obciążeń, by w sumie nie doszło do zwiększenia liczby i skali obowiązków.