Prawo energetyczne do zmiany. Część przepisów budzi wątpliwości

Rząd szykuje zmiany w przepisach dotyczących energetyki. Planowane są głównie modyfikacje odnoszące się do odbiorców i wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy mają zostać dostosowane do prawa Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, część planowanych zmian budzi pewne wątpliwości i wydaje się, że zmieniają one intencje unijnej dyrektywy.