Prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z kamperem

Wspólnicy spółki cywilnej, autorzy książek podróżniczych, podjęli decyzję o kupnie kampera (leasing operacyjny). Postanowili, że kolejne 5 lat spędzą na podróżowaniu kamperem po Europie i pisaniu książki/poradnika na ten temat. W czasach postoju i powrotu do Polski kamper będzie odpłatnie wypożyczany. Spółka sporządzi regulamin najmu, będzie wystawiać faktury/paragony za najem. Czy takie użytkowanie kampera uprawnia do pełnego (100%) odliczenia VAT naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bieżącej eksploatacji?

Dopuszczalna masa całkowita kampera wynosi zgodnie z dowodem rejestracyjnym 3,5 tony. Kamper będzie wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone będzie wykorzystanie kampera do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą i będzie prowadzona szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu. Kamper został zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.

Podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z samochodem osobowym w sytuacji, gdy pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Dla celów pełnego odliczania podatku VAT fakt jego wykorzystywania wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach jego używania wyklucza użycie go do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu. Niezbędnym elementem warunkującym uznanie, że mamy do czynienia z samochodem wykorzystywanym wyłącznie w działalności gospodarczej jest również - określony w art. 86 ust. 12 ustawy - wymóg zgłoszenia (w ściśle określonym terminie) faktu takiego sposobu wykorzystywania pojazdu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wskazać należy, że przepisy ustawy nie określają, w jaki sposób podatnik ma zapewnić wyeliminowanie użytku prywatnego używanego w nim pojazdu samochodowego dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Działania te muszą być dostosowane do specyfiki działalności i sposobu używania dla jego celów pojazdów. Określone przez podatnika zasady używania pojazdu muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

W odniesieniu do opisanego kampera, nie będą spełnione przesłanki do uznania, że jest on wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika i tym samym spółka nie nabędzie prawa do odliczenia całości podatku naliczonego od rat leasingowych, zakupu paliwa oraz wszelkich innych kosztów bieżącej eksploatacji. Spółka wskazała, że złożyła informację VAT-26, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy. Będzie prowadziła ewidencję przebiegu pojazdu. Ewidencja ta, łącznie z określonym przez spółkę regulaminem korzystania z samochodu, nie będzie jednak wykluczać użycia tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 86a ust. 4 ustawy.

Wspólnicy spędzą kolejne 5 lat na podróżowaniu kamperem po Europie i pisaniu książki/poradnika na ten temat. Będą blogować, prowadzić relacje z trasy w mediach społecznościowych i zbierać materiał do kolejnej książki, w której opiszą infrastrukturę i kempingi w Europie. W czasach postoju i pow...