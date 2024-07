Prawo do odliczenia VAT z faktury bez NIP

Przepis art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług enumeratywnie określa listę przypadków, w których podatnik został pozbawiony prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, jednakże nie wymienia braku NIP nabywcy jako przesłanki negatywnej powodującej utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem brak numeru NIP na fakturze nie przesądza o braku prawa do odliczenia podatku VAT.