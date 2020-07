Prawo do odliczenia VAT w przypadku przelewu na konto spoza białej listy

Jest to instytucja tzw. białej listy katalogującej podatników VAT. Oprócz danych podstawowych rejestr ten zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ww. ustawy zawiera również numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Numery rachunków bankowych ujęte są w białej liście dla umożliwienia organom podatkowym łatwego ustalenia czy wpłaty na rzecz podatników otrzymywane są na rachunki znane im ze zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych, dodatkowo potwierdzonych przez STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozrachunkowej. Stanowi on najważniejsze narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej, służące przesyłaniu informacji pomiędzy systemami bankowymi a administracją skarbową.

I właśnie z tymi numerami rachunków bankowych niejednokrotnie bywa duży problem. Dotyczy to w szczególności działalności prowadzonej w formie jednoosobowej. Numer konta bankowego podmiotu działającego w tej formie nie jest przynależny do wykazu podatników, ponieważ w CEIDG numery ich kont bankowych uznawane są za numery kont prywatnych i z tego względu nie figurują na białej liście.

W przypadku gdy kontrahent takiego podmiotu nie znajdzie numeru jego rachunku na białej liście może go to zniechęcić do transakcji. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że od stycznia br. dokonując przelewu na konto, które nie figuruje w wykazie, dokonujący zapłaty traci prawo do zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Obostrzenie to dotyczy wyłącznie płatności przekraczających 15 000 zł brutto.

Zmiana terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni

Istnieje jednak możliwość uniknięcia tych negatywnych konsekwencji. Podatnik może to uczynić składając stosowne zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy nie ujęty w wykazie. Jest ono kierowane do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy w ciągu, od 4 lipca br., siedmiu dni od dnia zlecenia przelewu.

Zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Do 3 lipca br., kwestia zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przelewie na rachunek inny niż z białej listy nie zawsze była oczywista. Działo się tak w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku bowiem na białej liście ujawnieniu podlegają: a...