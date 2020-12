Prawo do odliczenia VAT: Stawka nie ma znaczenia

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy podatnikowi przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, wykazanego na fakturach wystawionych przez kontrahentów w nieprawidłowej (zawyżonej bądź zaniżonej) stawce podatku VAT, przy założeniu, że dostawa towarów/świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i nie są z tego podatku zwolnione. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zdarzają się sytuacje, w których kwota podatku VAT na fakturach otrzymanych od kontrahentów jest obliczona błędnie, tj. według nieprawidłowej (zawyżonej bądź zaniżonej) stawki podatkowej. Spółka zapytała, czy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT wykazanego na ww. fakturach, przy założeniu, że dostawa towarów/świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce i nie są z tego podatku zwolnione. W jej opinii - tak, ponieważ dla istnienia prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktury kwestia stawki ma drugorzędne znaczenie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji stwierdził:

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość do...