Prawo do odliczenia VAT od zakupu dokonanego przed rejestracją

Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT niejednokrotnie jeszcze przed zarejestrowaniem w tym charakterze, przygotowując się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, dokonuje zakupu towarów handlowych czy dóbr niezbędnych do produkcji lub świadczenia usług. A zatem jeszcze przed rozpoczęciem działalności gromadzi nie tylko zapasy towaru lecz przy okazji robi „zapasy” podatku naliczonego. Czy możliwe jest dokonanie odliczenia VAT od zakupów dokonanych jeszcze przed rejestracją?

Regulacje ustawy o VAT wyraźnie stanowią, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego przysługuje po łącznym spełnieniu dwóch warunków. Zgodnie z art. 86 ust. 1 w związku z art. 96 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług są one następujące:

odliczenie dokonywane jest przez podatnika VAT,

towary i usługi, w związku z nabyciem których naliczony został podatek służą czynnościom opodatkowanym.

Prawo do odliczenia naliczonego podatku przysługuje zatem wyłącznie czynnym podatnikom VAT. Podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, w celu uzyskania statusu podatnika VAT czynnego musi w trybie wspomnianego art. 96 ustawy o VAT złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze rozliczania się jako podatnik VAT czynny. Zgłoszenie to składane jest druku VAT-R „Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług”. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Wynika z tego, że rejestracja jako podatnika VAT czynnego następuje z chwilą zgłoszenia rejestracyjnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Z tą też chwilą podmiot nabywa znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług. Z tym dniem vatowiec uzyskuje uprawnienia do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów. Otrzymanie natomiast potwierdzenia rejestracji nie nosi charakteru konstytutywnego, jest to zabieg czysto techniczny i pozostaje bez wpływu na istnienie prawa do odliczenia.

Należy podkreślić, że moment zarejestrowania nie stanowi chwili od której podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jak wyżej wspomniałem nie jest to warunek istnienia owego prawa. W tym kontekście należy wyraźnie rozróżnić powstanie prawa do odliczenia naliczonego podatku od zakupów dokonanych przed zarejestrowaniem. Determinowane jest ono poprzez wskazane wcześniej dwa warunki. Odnosi się do zaistnienia prawnej możliwości skorzystania z tego prawa.

Bez rejestracji nie odliczysz VAT

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Zatem – co w przeszłości organy skarbowe kw...