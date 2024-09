Prawo do Małego ZUS Plus po wznowieniu zawieszonej firmy

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. przedsiębiorca był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z kodem tytułu ubezpieczeń właściwym dla osób prowadzących działalność gospodarczą i ustalających podstawę wymiaru składek od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że nie będzie uprawniony do skorzystania z tzw. Małego ZUS Plus w roku 2024. Natomiast możliwość taka zaistnieje od 1 stycznia 2025 r. pod warunkiem spełnienia ustawowych warunków - czytamy w interpretacji indywidualnej ZUS.

Przedsiębiorca we wniosku o interpretację wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą od września 2020 r. W okresie od września 2020 r. do marca 2021 r. włącznie podlegał uldze na start (kod 0540), zaś w okresie od kwietnia 2021 r. do marca 2023 r. włącznie podlegał pod Mały ZUS (kod 0570). Natomiast od kwietnia 2023 r. przysługiwało mu prawo do podlegania pod Mały ZUS Plus (0590). Przedsiębiorca nie został jednak do tego ubezpieczenia zgłoszony, ponieważ zmieniał kod tytułu ubezpieczenia w 2021 r. i fakt zmiany ubezpieczenia nie został odnotowany prawidłowo - cały czas był na Małym ZUS.

24 kwietnia 2023 r. przedsiębiorca zawiesił działalność, a 1 września 2023 r. ją odwiesił. W dniu 4 listopada 2023 r. przedsiębiorca został zgłoszony do ubezpieczenia Mały ZUS Plus (0590). W kwietniu 2024 r. w wyniku wystąpienia o zaświadczenie o niezaleganiu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po zweryfikowaniu konta, zakwestionował prawo do ubezpieczenia Mały ZUS Plus i od 1 kwietnia 2023 r. przedsiębiorca został przerejestrowany na duży ZUS. Od kwietnia 2024 r. przedsiębiorca ponownie zawiesił działalność. Działalność ma zostać odwieszona 1 września 2024 r.

W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał, czy po odwieszeniu działalności może podlegać ubezpieczeniu Mały ZUS Plus, czy też prawo do skorzystania z preferencyjnego ubezpieczenia mały ZUS Plus (kod 0590) będzie obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2025 r. Przedsiębiorca uważa, że prawo do skorzystania z preferencyjnego Małego ZUS plus (kod 0590) będzie przysługiwało mu od 1 września 2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej interpretacji stwierdził:

Zagadnienia dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zasady opłacania tych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 i art. 12 ust. 1 ww. ustawy, osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie art. 36aa oraz przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorc&...