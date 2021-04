Prawo do emerytury minimalnej dla większej liczby osób?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach, w którym klub parlamentarny Lewicy proponuje poszerzenie grupy emerytów uprawnionych do podwyższenia przysługującej im emerytury do kwoty emerytury minimalnej. W efekcie planowanych zmian wszystkie okresy wykonywania pracy na podstawie umów zleceń lub innych umów o świadczenie usług miałyby walor okresów uzupełniających i byłyby traktowane jak okresy składkowe.