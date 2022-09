Prawa autorskie przy uldze dla młodych w PIT

Jeżeli honorarium autorskie - uwzględnione w kwocie wynagrodzenia, ale nie wyodrębniane kwotowo w umowie, ani też, w trakcie wykonania zlecenia nie jest liczony, rozpoznawany, ani ewidencjonowany, czas poświęcony odrębnie na wytworzenie praw autorskich i czynności pozostałe, to wynagrodzenia wynikającego z umów zlecenia, nie należy kwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a należy je w całości zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że w ramach swojej działalności zawiera umowy zlecenia z osobami, które nie ukończyły 26 roku życia. Zleceniobiorcy wykonują usługi m.in. projektowania, tworzenia i programowania aplikacji oraz systemów komputerowych, opracowywania dokumentacji, w tym dokumentacji programów komputerowych, analizowania, testowania, modyfikacji i rozwoju tworzonego oprogramowania w ramach których przenoszą autorskie prawa majątkowe do utworów (lub ich części), w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w związku z wykonaniem lub wskutek wykonania umowy zlecenia (a w szczególności wszelkie prawa majątkowe do stworzonego oprogramowania lub schematów graficznych), jak również do każdego innego utworu, koniecznego do wytworzenia w związku z wykonywaniem lub wskutek wykonywania umowy zlecenia.

Dodatkowo zajmują się także innymi pracami wykonywanymi na rzecz klienta, polegającymi m.in. na:

usuwaniu błędów w tworzonych bądź utrzymywanych aplikacjach;

analizie potencjalnych problemów, jakie może napotkać użytkownik podczas korzystania z oprogramowania, informowanie o zagrożeniach zleceniodawcy;

zapewnianiu należytej jakości kodu źródłowego oprogramowania wg standardów określonych przez zleceniodawcę;

utrzymywaniu kontaktów z klientami określonymi przez zleceniodawcę;

pomocy przy organizacji eventów online i offline (warsztaty, konferencja, webinar)

przeprowadzanie eksperymentów technicznych w zakresie nowych technologii.

Każda z umów przyznaje odpowiednie wynagrodzenie wykonawcy, przy czym w każdym przypadku składa się ono z jednego składnika, który obejmuje wszelkie należności spółki na rzecz zleceniobiorcy, w tym także należność za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów. Tak więc honorarium autorskie - jakkolwiek jest uwzględnione w kwocie wynagrodzenia, to nie jest wyodrębniane kwotowo w umowie, ani też, w trakcie wykonania zlecenia nie jest liczony, rozpoznawany, ani ewidencjonowany, czas poświęcony odrębnie na wytworzenie praw autorskich i czynności pozostałe. Wynagrodzenia uzyskiwane przez zleceniobiorców nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W związku z powyższym spółka zadała pytanie, czy w związku ze sposobem naliczania wynagradzania zleceniobiorców, składającego się z jednej, łącznej kwoty, i nie wyodrębniającego kwoty, ani czasu poświęconego odrębnie na wytworzenie praw autorskich i na czynności pozostałe, wynagrodzenie zleceniobiorców będących osobami, które nie ukończyły 26 roku życia, będzie podlegało w całości zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w związku z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpret...