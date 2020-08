Pranie pieniędzy dotyczy nawet 5 proc. globalnego PKB

Każdego roku procederowi prania pieniędzy poddawane jest od 715 mld do 1,87 bln euro – wynika z raportu pn. „The global framework for fighting financial crime”, który przygotowały firma doradcza Deloitte i Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF). Szacuje się, że pranie pieniędzy może dotyczyć nawet 5 proc. globalnego PKB.