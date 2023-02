Pracownicy wzięli w 2022 r. 27 mln zwolnień lekarskich

W całym 2022 r. zarejestrowano w Polsce 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rok do roku – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie zwolnienia L4 dotyczyły 288,8 mln dni. Okazuje się, że najczęstszymi przyczynami absencji pracowników były choroby związane z układem kostno-stawowym, mięśniowym i tkanki łącznej.