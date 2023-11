Pracownicy teraz z prawem do refundacji szkieł kontaktowych

Do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe dodano regulacje wprowadzające prawo pracownika do skorzystania z refundacji szkieł kontaktowych (oprócz okularów) korygujących wzrok. Do tej pory pracodawca zapewniał pracownikom tylko refundację okularów. Przygotowane w resorcie rodziny i polityki społecznej zmiany weszły w życie 17 listopada br.