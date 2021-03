Pracodawcy przeciwko pełnemu oskładkowaniu umów cywilnoprawnych

Przedsiębiorcy byli pytani o to, jak odnoszą się do pomysłów pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych, czyli objęcia takich umów składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w pełnym zakresie. Wyraźna większość pracodawców podchodzi do takich koncepcji zdecydowanie negatywnie i obawia się wzrostu kosztów prowadzenia działalności.

– Powrót do pomysłu pełnego oskładkowania wszys...