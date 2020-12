Pracodawcy niechętni testom na koronawirusa?

Napływają skargi od pracowników, którzy wskazują, iż pracodawcy zakazują im wykonywania testów na obecność koronawirusa lub zatajają informację o wystąpieniu zakażenia w ich zakładzie pracy. Jakie działania może podjąć pracownik, któremu pracodawca zakazuje wykonania testu lub nie informuje go o wystąpieniu zakażenia? Jakie kompetencje w omawianym zakresie ma PIP i jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę? - pyta posłanka w interpelacji do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Interpelacja nr 12657 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie bezpieczeństwa pracowników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Szanowny Panie Premierze,

działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 1996 Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) niniejszym zwracam się z interpelacją w sprawie bezpieczeństwa pracowników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako: “koronawirus”) .

Do mojego biura poselskiego napływają skargi od pracowników, którzy wskazują, iż pracodawcy zakazują im wykonywania testów na obecność koronawirusa lub zatajają informację o wystąpieniu zakażenia w ich zakładzie pracy. Należy wskazać, że opisane postępowanie niektórych pracodawców godzi w konstytucyjne prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o którym mowa w artykule 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Takie działania są również sprzeczne z prawem europejskim. Zgodnie bowiem z art. 6 dyrektywy Rady z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz. U. UE L) w zakresie swoich obowiązków pracodawca powinien przedsięwziąć środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, włącznie z zapobieganiem zagrożeniom związanym z wykonywaniem czynności służbowych, informowaniem i szkoleniem, jak również zapewnieniem niezbędnych ram organizacyjnych i środków.

Reasumując, ponieważ niektórzy pracodawcy niezgodnie z literą prawa zakazują pracownikom wykonywania testów na obecność koronawirusa czy też zatajają informacje o zakażeniu w zakładzie pracy, koniecznym wydaje się wyposażenie Państwowej Inspekcji Pracy w odpowiednie narzędzia oraz instrukcje dot. zwalczania omawianego zjawiska.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy Panu Ministrowi znane jest zjawisko, o którym mowa w niniejszej interpelacji? Jakie działania kierowane przez Pana Ministerstwo zamierza wdrożyć w celu rozwiązania omawianego problemu? De lege lata jakie działania może podjąć pracownik, któremu pracodawca zakazuje wykonania testu na obecność koronawirusa lub nie informuje go o wystąpieniu zakażenia w zakładzie pracy? Jakie kompetencje w omawianym zakresie ma Państwowa Inspekcja Pracy i jakie sankcje mogą spotkać pracodawcę?

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

13 października 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 12657 w sprawie bezpieczeństwa pracowników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Szanowna Pani Marszałek,

nawiązując do interpelacji Pani Poseł Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z dnia 21 października br. w sprawie w sprawie bezpieczeństwa pracowników w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 - przedstawiam następujące stan...