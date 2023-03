Pracodawcy chcą więcej czasu na dostosowanie się do noweli Kodeksu pracy

Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną zmiany związane z unijnymi dyrektywami, które mogą w praktyce wpływać m.in. na procedury, opracowywanie dokumentacji oraz systemy płacowe w kontekście nowych zasad rozliczania uprawnień rodzicielskich. Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, pracodawcy powinni mieć minimum 4 miesiące czasu, by móc dobrze przygotować się do nadchodzących zmian.

Konfederacja Lewiatan skierowała do senatorów apel o wydłużenie okresu vacatio legis do 4 miesięcy. Środowisko pracodawców liczy także na pewne zmiany doprecyzowujące nowe regulacje.

– Apelujemy do senatorów, aby w przypadku tak dużych zmian w Kodeksie pracy wydłużyli vacatio legis do 4 miesięcy. Firmy powinny mieć czas na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów. Wynika to z konieczności zmiany procedur, opracowania dokumentacji czy dostosowania systemów płacowych do nowych ...