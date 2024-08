Pracodawcy apelują o wsparcie zrównoważonej imigracji zarobkowej

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców wystosowały wspólny apel do rządu, w którym zwracają uwagę na potrzebę większego wsparcia dla legalnej i zrównoważonej imigracji zarobkowej. Biznes podkreśla, że sytuacja na rynku pracy jest bezprecedensowo dobra, a rynek nadal potrzebuje dopływu nowych pracowników. Pracodawcy liczą na otwarte podejście władz do sprowadzania cudzoziemców do pracy w Polsce.