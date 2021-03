Pracodawcy apelują o szczepienia pracowników

Rząd powinien rozpocząć szczepienia osób aktywnych zawodowo – twierdzą Pracodawcy RP. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja apeluje do rządu o zmianę zasad szczepienia i skupienie się na pracownikach. Biznes chce, by szczepienia pracowników były organizowane nie tylko na terenie zakładów pracy, ale też w modelu podobnym do tego stosowanego niedawno względem nauczycieli.