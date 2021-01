Pracodawca może zmienić godziny pracy z dnia na dzień

Generalnie o zmianie rozkładu czasu pracy pracodawca powinien poinformować pracownika z takim wyprzedzeniem, aby ten mógł się do niej dostosować. W tego typu wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w prawie zakładowym, nie można wykluczyć przekazania pracownikowi zmienionego rozkładu czasu pracy także np. w dniu bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie przez pracownika pracy - jak wyjaśniło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 15867 do ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ustalania harmonogramu pracy

Szanowna Panie Ministrze,

w zakładach, w których zatrudnionych jest więcej niż 50 osób, istnieje obowiązek tworzenia regulaminu oraz określania obwieszczenia o czasie pracy. Jest to akt władczy pracodawcy. Stosuje się do niego pewne regulacje dotyczące regulaminu pracy - art. 1043 k.p. Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS z “art. 129 § 3 k.p. nie wynika, z jakim wyprzedzeniem mogą być one dokonywane. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy”. Niestety, brak przepisów prawa związanych z organizacją czasu pracy bywa dużym utrudnieniem zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, zwłaszcza w zakładach, w których nie ma regulaminu pracy, a pracodawca chce zmienić harmonogram pracy pracownika.

Czy ministerstwo planuje doprecyzować przepisy w tym względzie? Jaki powinien być według ministerstwa termin, w którym najpóźniej można poinformować pracownika o zmianie czasu pracy? Czy ministerstwo planuje uwzględnić w najbliższych pracach legislacyjnych zgodę pracownika na zmianę grafiku na mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem pracy?

Posłowie:

Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Daria Gosek-Popiołek, Tadeusz Tomaszewski, Katarzyna Kotula, Przemysław Koperski

1 grudnia 2020 r.

Odpowiedź na interpelację nr 15867 w sprawie ustalania harmonogramu pracy

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Magdaleny Biejat oraz grupy Posłów uprzejmie przekazuję następujące informacje.