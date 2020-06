Praca zdalna – wkrótce nowe przepisy

Niebawem w życie wejdą nowe przepisy, które uregulują kwestie dotyczące pracy zdalnej. Po wprowadzeniu zmian pracodawca powinien m.in. sprawdzać umiejętności pracownika oraz warunki, w jakich wykonywana ma być praca zdalna. Pracodawcy otrzymają także prawo do wymagania od pracowników prowadzenia odpowiedniej ewidencji wykonywanych zdalnie czynności.

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wprowadzi przyjęta już przez Sejm tarcza antykryzysowa 4.0. Możliwość wykonywania pracy zdalnej ma być zawężona tylko do osób posiadających odpowiednie umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe.

– Oznacza to, że pracodawcy powinni sprawdzić zarówno umiejętności jak i warunki, w których będzie wykonywana praca. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych – tłumaczy ekspert Business Centre Club, Katarzyna Loren...