Praca zdalna w Kodeksie pracy. Pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrole

Kodeks pracy zapewni pracodawcy prawo do kontrolowania wykonywania pracy w formule zdalnej – wynika z projektu dużej nowelizacji, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowela wprowadzi do tej ustawy na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pracodawca uzyska prawo do kontroli m.in. wykonywania pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.