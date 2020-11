Praca zdalna w Kodeksie pracy. Nowe przepisy będą zbyt skomplikowane?

Obecnie propozycje zmian są na etapie konsultacji społecznych. W założeniu spora część nowych regulacji ma być wzorowana na przepisach ws. telepracy, czyli pracy wykonywanej regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

– Telepraca jest pewną odmianą pracy zdalnej i być może z tego powodu rząd wpisał do nowego projektu bardzo wiele rozwiązań funkcjonujących dotychczas w odniesieniu do telepracy. Nie jest to korzystne, bo wiele tych przepisów było bardzo sformalizowanych, co powodowało, że w praktyce zasięg telepracy nie był znaczny. Pracodawcy bali się uzgadniania regulaminów, zawierania porozumień ze związkami zawodowymi oraz tego, że nie sprostają tak dużym wymogom formalnym – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes partner w Kancelarii Baran Książek Bigaj,...