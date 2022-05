Praca zdalna trafi do Kodeksu pracy. Rząd przyjął projekt nowelizacji

Do Kodeksu pracy na stałe wprowadzone zostaną regulacje dotyczące pracy zdalnej, która ma być bardziej elastyczną formą względem dotychczasowej telepracy. Nowe przepisy mają być w założeniu lepiej dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Projekt nowelizacji został przyjęty we wtorek przez rząd i wkrótce trafi do Sejmu.