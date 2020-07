Praca zdalna – pracodawcy proponują wprowadzenie stałych rozwiązań

W związku z ograniczeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa coraz więcej firm korzysta z formuły pracy zdalnej. Na razie taka praca jest tylko tymczasowo (do 4 września br.) uregulowana w rządowej tarczy antykryzysowej. Teraz organizacje pracodawców apelują do rządu o wprowadzenie stałych rozwiązań odnoszących się do pracy zdalnej.