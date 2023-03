Praca zdalna na stałe w Kodeksie pracy. Nowela wejdzie w życie 7 kwietnia

Już 7 kwietnia br. w życie wejdą nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Formuła ta zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Nowe regulacje zastąpią obowiązujące do tej pory przepisy o telepracy. Kodeks pracy będzie dopuszczać pracę zdalną w różnych trybach, a jednocześnie zobowiąże pracodawców do pokrycia określonych kosztów związanych z pracą w tej formule.