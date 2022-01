Praca zdalna już niedługo w Kodeksie pracy?

Czy przewiduje się zwolnienie z opodatkowania ekwiwalentu lub ryczałtu wypłacanego przez pracodawcę pracownikowi świadczącemu pracę w trybie pracy zdalnej? Czy zakłada się wprowadzenie innych rozwiązań, które ułatwią i zachęcą pracodawców do wprowadzania pracy zdalnej? Czy rozważana była kwestia zmiany charakteru ulgi na Internet z obowiązującej przez dwa lata na ulgę nieograniczoną czasowo? Wreszcie, kiedy Ministerstwo przewiduje wejście w życie przepisów co do pracy zdalnej uregulowanych w Kodeksie pracy? - pyta poseł Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.