Praca zdalna już na stałe w Kodeksie pracy. Nowe obowiązki dla pracodawców

W życie weszły nowe regulacje, które na stałe wprowadzają do Kodeksu pracy formułę pracy zdalnej. Nowelizacja szczegółowo określa zasady i warunki dotyczące pracy w takiej formie. Jak podkreślają eksperci, pakiet wdrażanych rozwiązań obejmuje m.in. szereg konkretnych obowiązków dotyczących pracodawców i pracowników.

W poprzednich latach praca zdalna była uregulowana w ramach tzw. specustawy covidowej, a od 7 kwietnia br. ma już swoje stałe miejsce w Kodeksie pracy. Co do zasady praca zdalna to praca, którą można wykonywać całkowicie albo częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgadnianym z pracodawcą.

– Praca zdalna nadal będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy, niemniej jednak zasadniczo ona będzie dopuszczalna po uzgodnieniu dokonanym między stronami stosunku pracy. Takie uzgodnienie będzie mogło być dokonane zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, ale także w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku z inicjatywą może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca i co do zasady taka inicjatywa nie jest wiążąca dla drugiej strony z pewnymi wyjątkami – wskazała w rozmowie z agencją Newseria Biznes radca prawny i partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj, dr hab. Małgorzata Kurzynoga.

W praktyce zasady pracy zdalnej w danej firmie powinny zostać określone w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Jeżeli natomiast nie ma takiego porozumienia lub w danej ...