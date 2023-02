Praca zdalna i kontrole trzeźwości. Nowela Kodeksu pracy już wkrótce

Nowe przepisy definiują pracę zdalną jako pracę wykonywaną całkowicie/częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. Wprowadzane regulacje zastąpią obowiązujące dotychczas przepisy o telepracy.

– Pracodawcy muszą wdrożyć regulacje dotyczące pracy zdalnej do przepisów wewnątrzzakładowych i dostosować się do nowych zasad. Obecnie praca zdalna organizowana jest na zasadach dużej dowolności i to się zmieni. Dwa miesiące dla pracodawców to czas na przygotowanie adekwatnych regulacji firmowych i wdrożenie nowych przepisów, które w wielu miejscach pozostawią pracodawcom pole do kształtowania pracy zdalnej, szczególnie w kwestiach odpłatności za koszty ponoszone przez pracowników...