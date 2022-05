Praca za pośrednictwem platform internetowych. Nowa dyrektywa wiele zmieni

Obecnie na terenie UE funkcjonuje w sumie ponad 500 różnych platform internetowych, które tworzą ok. 28 mln miejsc pracy. W projektowanej dyrektywie przewidziano określenie warunków determinujących, czy relacja istniejąca między platformą i pracownikiem jest relacją zatrudnienia. Platforma zostanie w praktyce uznana za pracodawcę, jeśli dana relacja spełnia co najmniej 2 z 5 ustanowionych kryteriów. W efekcie będzie to prowadzić do zmiany formy zatrudnienia części samozatrudnionych na pracowników zatrudnionych przez platformy.

„W naszym przekonaniu, wprowadzenie przepisów narzucających pracownikom platformowym określoną formułę współpracy z platformą, jest niepotrzebne, a...