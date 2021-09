Praca za pośrednictwem platform cyfrowych. Pracownicy z większą ochroną?

Pracownicy platform cyfrowych muszą mieć prawa analogiczne do tradycyjnych pracowników – twierdzi Parlament Europejski, który w ostatnich dniach przyjął uchwałę w tej sprawie. Europarlament postuluje m.in. wprowadzenie domniemania istnienia stosunku pracy. W efekcie to dana platforma musiałaby udowodnić, że konkretna osoba nie jest pracownikiem.

Pakiet propozycji przedstawionych 16 września br. przez PE obejmuje przede wszystkim przyjęcie domniemania istnienia stosunku pracy, co prowadziłoby do tego, że to dana platforma cyfrowa (np. oferująca usługi dostarczania posiłków) musiałaby udowodnić, że dana osoba nie jest pracownikiem.

Kolejnymi propozycjami są obowiązek zapewnienia ubezpieczenia wypadkowego dla pracowników platform, w tym w szczególności w branży transportowej, oraz gwarancje, że algorytmy regulujące ...