Praca za pośrednictwem internetowych platform – RPO apeluje o nowe prawo

Zatrudnienie za pośrednictwem platform internetowych staje się z roku na rok popularniejsze, ale jednocześnie prawa pracowników nie są w tym przypadku odpowiednio uregulowane – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Rzecznik zwraca uwagę na to, że konstytucja zobowiązuje władze do ochrony każdej pracy, i apeluje do rządu o zabezpieczenie osób zatrudnionych poprzez aplikacje.