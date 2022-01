Praca w trakcie zimy. Jakie obowiązki mają pracodawcy?

Jak wskazuje PIP, w pomieszczeniach pracy konieczne jest zapewnienie temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy.

„W pomieszczeniach pracy, w których wykonywana jest lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 ?. W pozostałych pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 ?, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają” – tłumaczy PIP.

Więcej obowiązków dotyczy pracy wykonywanej na wolnej pr...