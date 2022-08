Praca na czarno nadal dużym problemem. PIP zwiększa liczbę kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy wyraźnie zwiększyła w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku liczbę kontroli dotyczących legalności zatrudnienia. W tym czasie przeprowadzono ok. 15 tys. kontroli, a skala wykrytych nieprawidłowości okazała się zbliżona do tej widocznej w latach poprzednich. Jak ocenia PIP, to efekt m.in. zbyt niskich kar, które część firm po prostu wkalkulowuje w swoje modele biznesowe.