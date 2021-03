PPK: Miała być petarda, jest kapiszon?

Łączna liczba osób zatrudnionych (według ZUS) w podmiotach z l-IV etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych to 13 163 054 osoby. Łącznie jest 2 042 597 uczestników PPK (aktywnych oraz nieaktywnych), w tym 1 685 452 aktywnie uczestniczących w tym programie. W ramach I-III etapu wdrożenia PPK do programu przystąpiło 30% osób uprawnionych. 70% osób uprawnionych do oszczędzania w PPK, nie uczestniczy i nigdy nie uczestniczyło w tym programie - wylicza Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.