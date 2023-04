Pozostawienie zysku w firmie. Ile można odliczyć od dochodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pozostawieniu wypracowanego zysku spółka może odliczyć od dochodu 250 tys. zł. Aktualne regulacje pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków oraz dopłat wniesionych do podatnika. Możliwość ta ma w założeniu zachęcać do kumulowania kapitału i zniechęcać do fi...