Powstanie ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Do polskiego systemu prawnego wprowadzone zostaną regulacje dotyczące ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Rozwiązanie ma dać mieszkańcom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, które uwzględnią też możliwość inwestycji transgranicznych. Pod względem podatkowym nowy produkt będzie traktowany podobnie do indywidualnych kont emerytalnych (IKE). Rządowy projekt ustawy ws. OIPE trafił już do Sejmu.