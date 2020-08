Powrót do niższych stawek VAT kolejny raz odroczony

W 2021 r. nie dojdzie do przywrócenia niższych stawek podatku VAT na poziomie 22 i 7 proc. – wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Powrót do niższych stawek jest odkładany od lat, a tym razem jako powód rząd wskazuje problemy gospodarcze wynikające z pandemii koronawirusa.

Kwestia obniżenia stawek VAT z 23 do 22 proc. (stawka standardowa), a także z 8 do 7 proc. (stawka obniżona), pojawia się w przestrzeni publicznej od wielu lat. Z przygotowanego przez resort finansów projektu wynika, że także w 2021 r. nie dojdzie do przywrócenia niższych stawek.

„Z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały spełnione warunki, które pozwalają na obniżenie stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w Programie konwergencji Aktualizacja 2020, niższe dochody podatkowe, a także wydat...