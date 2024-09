Powódź 2024. Przedłużenie terminów podatkowych - projekt rozporządzenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia, które przedłuża wybrane terminy prawa podatkowego w związku ze stanem klęski żywiołowej. Terminy te związane są z wpłaceniem do urzędu skarbowego należnego podatku (w tym zaliczki na podatek), złożeniem zeznania lub deklaracji podatkowej, a dotyczą podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od spadków i darowizn i podatku PCC.

W związku z powodzią we wrześniu 2024 r. w południowo-zachodniej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony stan klęski żywiołowej na obszarze dotkniętym jej skutkami. Projektowane rozporządzenie przedłuża wybrane terminy prawa podatkowego związane z wpłaceniem do urzędu skarbowego należnego podatku (w tym zaliczki na podatek), złożeniem zeznania lub deklaracji podatkowej.

W zakresie podatków dochodowych projekt przedłuża terminy zapłaty zaliczek na podatek dochodowy do 30 kwietnia 2025 r. w przypadku podatników podatku PIT oraz do 31 marca 2025 r. w przypadku podatników podatku CIT, za okres odpowiednio od sierpnia do grudnia (zaliczki/ryczałt miesięczne) lub za III i IV kwartał (zaliczki/ryczałt kwartalne).

Dodatkowo w zakresie podatku PIT , w odniesieniu do płatników tego podatku, projekt zakłada również przedłużenie do 31 stycznia 2025 r. terminu na złożenie deklaracji PIT-4R i PIT-8AR, w sytuacji gdy płatnik zaprzestał prowadzenia działalności przed końcem 2024 r.

W odniesieniu do podatników podatku CIT projekt zakłada również przedłużenie do 31 marca 2025 r. terminu do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku.

W projekcie rozporządzenia proponuje się również przedłużenie do 30 kwietnia 2025 r. terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT, pobranych od podatników za okres od sierpnia do grudnia 2024 r. Chodzi o zaliczki od przychodów z pracy pobrane przez zakłady pracy (art. 32 ustawy PIT) oraz podmioty niebędące ich następcami prawnymi (art. 42e ustawy PIT), zaliczki od przychodów wypłacanych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (np. od dniówek obrachunkowych - art. 33 ustawy PIT), zaliczki pobrane przez płatników wymienionych w art. 41 ustawy PIT (np. zleceniodawców), a także o zryczałtowany podatek PIT, pobrany od przychodów nierezydentów, o których mowa ...