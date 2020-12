Potencjalna możliwość prywatnej jazdy nie wyklucza odliczenia VAT

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się przedsiębiorca, który w trakcie prowadzenia działalności, wyłącznie do celów związanych z działalnością, używa samochodu osobowego zgodnie z umową leasingu operacyjnego. W związku z możliwością odliczenia pełnego podatku od towarów i usług złożył do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na druku VAT-26.

Ww. samochodem jeździ wyłącznie przedsiębiorca (około 99%), czasami dyrektor finansowy (1%). Wszystkie wyjazdy tym samochodem są związane z działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca wyklucza używanie przedmiotowego samochodu do celów innych niż związanych z działalnością firmy. Samochód nie posiada GPS-u, nie jest nikomu wypożyczany i nie będzie „dla celów prywatnych oraz na wynajem”. Jest garażowany na terenie firmy w garażu oraz przed hotelami, jeśli przedsiębiorca jest w podróży. Dostęp wyłącznie do niego ma przedsiębiorca. Przedsiębiorca zaznaczył, że porusza się prywatnie samochodami, „gdzie są odliczenia mieszane (po 50%)” oraz samochodem żony.

Przedsiębiorca zatrudnia pracowników, którzy pracują na produkcji, jak również pracownicy (kierowcy), którzy jeżdżą dużymi samochodami ciężarowymi, jak i mniejszymi samochodami znajdującymi się w firmie. W firmie nie udostępnia samochodów prywatnie, ani też nie wynajmuje pracownikom, czy też innym firmom.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć m.in. czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa w 100% dot. ww. auta leasingowego. Jego zdaniem tak, bowiem złożył druk VAT-26 oraz użytkuje ten samochód tylko do działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

WSA, wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 97/17, uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że „(…) przepisy u.p.t.u. nie określają sposobu, w jaki podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w niej pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przepis wymaga stworzenia takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które zapewnią wykorzystanie ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika (…)”. Na potwierdzenie swego stanowiska Sąd powołał wyroki Wojewódzkich Sąd&o...