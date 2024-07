Posiłki dla pracowników w szafach vendingowych bez zwolnienia ze składek ZUS

Szaf vendingowych nie można zaliczyć do placówek gastronomiczno-restauracyjnych, barów, punktów gastronomicznych czy stołówek lub placówek handlowych. Oznacza to, że wartość finansowanych przez przedsiębiorcę posiłków dostępnych w szafach vendingowych nie będzie korzystała z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wskazał, że od stycznia 2024 r. wprowadził w firmie świadczenie dla pracowników - dofinansowanie do posiłków, które będą dystrybuowane w kantynie na terenie firmy. Przedsiębiorca zatrudnia pracowników na trzy zmiany, kantyna udostępniona będzie w godzinach 8-18, pracownicy pracujący na trzecią zmianę nie mają możliwości skorzystania z posiłków w kantynie. Z tego względu gotowe posiłki przygotowane wcześniej w kantynie będą także dostępne poprzez szafy vendingowe - będą w nich dostępne tylko posiłki obiadowe bez słonych i słodkich przekąsek i napojów.

Przedsiębiorca zaznaczył, że wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków gotowych do spożycia będzie stanowić dla pracowników przychód w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak dodał przedsiębiorca, odbiór posiłku gotowego z szafy vendingowej wygląda technicznie tak, że pracownik odbija na szafie kartę pracowniczą i posiłek jest automatycznie wydawany. Tak samo odbierają gotowe posiłki pracownicy w kantynie - przy pomocy odbicia karty pracowniczej. Jedyna różnica jest taka że gotowy posiłek przygotowany przez kantynę wydawany jest automatycznie przez maszynę (należącą do kantyny), a na terenie lokalu kantyny wydawany jest przez pracownika kantyny. W obu przypadkach są to gotowe posiłki przygotowane i dystrybuowane przez kantynę. Do odbioru posiłku (czy to w kantynie czy w szafie vendingowej) służy specjalna dla tego celu karta pracownicza, która jest nośnikiem informacji o maksymalnej kwocie miesięcznego dofinansowania dla pracownika (obecnie 157,50 zł miesięcznie) oraz o bieżącym stopniu zużycia tych środków na przestrzeni miesiąca. Karta daje możliwość weryfikacji czy pracownik zakupił w danej placówce gastronomicznej (kantynie) gotowy posiłek i ile ich zakupił na przestrzeni miesiąca.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy może skorzystać z zwolnienia ze składek ZUS w przypadku dystrybucji posiłków obiadowych dodatkowo w szafach vendingowych. Jego zdaniem dystrybuowanie posiłków poprzez szafy vendingowe nie wyklucza zwolnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecz...